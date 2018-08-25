Какой сегодня праздник: 25 августа

А вы знали, что ежегодно в последние выходные августа в мире отмечают Международную ночь летучих мышей?
Что происходило 25 августа:
1609 — Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.
1985 — В авиакатастрофе погибла Саманта Смит — "маленький посол мира".
Кто родился 25 августа:
1530 — Иван IV Васильевич Грозный (ум. 1584), первый русский царь.
1930 — Георгий Данелия, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР.
1930 — Сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии "Оскар" и других наград.
1942 — Маргарита Терехова, советская и российская актриса, режиссер, народная артистка России.
1952 — Курбан Бердыев, футболист, туркменский и российский футбольный тренер.
1958 — Тим Бёртон, американский кинорежиссер, мультипликатор.
1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.
Кого не стало 25 августа:
1227 — Чингисхан (р. 1155), основатель и первый великий хан Монгольской империи (1206-1227).
1867 — Майкл Фарадей (р. 1791), английский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию, создатель генератора.
1984 — Трумен Капоте (р. 1924), американский писатель.
1985 — погибла Саманта Смит (р. 1972), американская школьница — посол доброй воли США.
2012 — Нил Армстронг (р. 1930), американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.