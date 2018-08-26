Какой сегодня праздник: 26 августа

А вы знали, что сегодня во многих странах мира отмечают День шахтера?
Что происходило 26 августа:
1943 — В ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр.
Кто родился 26 августа:
1743 — Антуан Лавуазье (ум. 1794), французский ученый, основоположник современной химии.
1910 — Мать Тереза (ум. 1997), блаженная (2003), католическая монахиня албанского происхождения, жившая в Индии, гуманитарный деятель, основательница Ордена Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979).
1914 — Хулио Кортасар (ум. 1984), аргентинский писатель и поэт, представитель направления "магический реализм".
1925 — Петр Тодоровский (ум. 2013), советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР.
1976 — Земфира, российская певица, автор и исполнитель собственных песен.
1980 — Маколей Калкин, американский киноактер.
Кого не стало 26 августа:
1795 — Алессандро Калиостро (р. 1743), итальянский граф, астролог, авантюрист.
1921 — Николай Гумилев (р. 1886), русский писатель, переводчик и литературный критик.
1989 — Ирвинг Стоун (р. 1903), американский писатель.