Какой сегодня праздник: 27 августа

А вы знали, что 27 августа в Молдове отмечают День независимости?
Что происходило 27 августа:
1955 — В Великобритании вышел в свет первый экземпляр "Книги рекордов Гиннесса".
1991 — Провозглашение независимости Молдовы.
Кто родился 27 августа:
1770 — Георг Гегель (ум. 1831), немецкий философ.
1871 — Теодор Драйзер (ум. 1945), американский писатель и общественный деятель.
1896 — Фаина Раневская (ум. 1984), актриса, народная артистка СССР.
1941 — Богдан Ступка (ум. 2012), актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999-2001).
1941 — Сезария Эвора (ум. 2011), певица с Кабо-Верде, исполнительница песни "Bésame Mucho".
1983 — Джамала, украинская певица, победительница конкурса Евровидение-2016.
Кого не стало 27 августа:
1981 — Валерий Харламов (р. 1948), советский хоккеист.
1991 — Майк Науменко (р. 1955), рок-музыкант, лидер группы "Зоопарк".
2007 — Вальтер Запашный (р. 1928), дрессировщик, народный артист РСФСР.
2011 — Ия Саввина (р. 1936), актриса театра и кино, народная артистка СССР.