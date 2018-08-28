Какой сегодня праздник: 28 августа

А вы знали, что православные отмечают сегодня Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии?
Что происходило 28 августа:
2004 — В Москве патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.
Кто родился 28 августа:
1592 — Джордж Вильерс, герцог Бекингем (ум. 1628), английский государственный деятель, глава правительства при королях Якове I и Карле I.
1749 — Иоганн Вольфганг Гёте (ум. 1832), немецкий ученый, писатель, мыслитель, государственный деятель.
1899 — Андрей Платонов (ум. 1951), русский советский прозаик, поэт, драматург, публицист.
1925 — Аркадий Стругацкий (ум. 1991), советский писатель-фантаст, переводчик.
1948 — Наталья Гундарева (ум. 2005), актриса, народная артистка РСФСР.
1962 — Дэвид Финчер, американский кинорежиссер и клипмейкер.
Кого не стало 28 августа:
1979 — Константин Симонов (р. 1915), советский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.