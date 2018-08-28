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Икона Пресвятой Богородицы

Какой сегодня праздник: 28 августа

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (198)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 28 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что православные отмечают сегодня Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии?

Что происходило 28 августа:

2004 — В Москве патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.

Кто родился 28 августа:

1592 — Джордж Вильерс, герцог Бекингем (ум. 1628), английский государственный деятель, глава правительства при королях Якове I и Карле I.

1749 — Иоганн Вольфганг Гёте (ум. 1832), немецкий ученый, писатель, мыслитель, государственный деятель.

1899 — Андрей Платонов (ум. 1951), русский советский прозаик, поэт, драматург, публицист.

1925 — Аркадий Стругацкий (ум. 1991), советский писатель-фантаст, переводчик.

1948 — Наталья Гундарева (ум. 2005), актриса, народная артистка РСФСР.

1962 — Дэвид Финчер, американский кинорежиссер и клипмейкер.

Кого не стало 28 августа:

1979 — Константин Симонов (р. 1915), советский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.

Писатель Константин Симонов
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Писатель Константин Симонов
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (198)
Теги:
праздники 28 августа, Дэвид Финчер, Наталья Гундарева, Аркадий Стругацкий, Андрей Платонов, Иоганн Вольфганг Гете, Константин Симонов
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