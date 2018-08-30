Какой сегодня праздник: 30 августа

А вы знали, что 30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений?
Что происходило 30 августа:
1918 — Покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина.
Кто родился 30 августа:
1748 — Жак Луи Давид (ум. 1825), французский художник, придворный художник Наполеона.
1797 — Мэри Шелли (ум. 1851), английская писательница, автор готических романов ("Франкенштейн, или Современный Прометей").
1860 — Исаак Левитан (ум. 1900), российский художник.
1870 — Лавр Корнилов (погиб в 1918), российский военачальник, генерал, один из руководителей Белого движения.
1954 — Александр Лукашенко, президент Белоруссии.
1958 — Анна Политковская (убита в 2006), журналистка и правозащитница.
1972 — Камерон Диас, американская топ-модель и киноактриса.
1975 — Марина Анисина, российская и французская спортсменка, чемпионка мира (2000) и Олимпийских игр (2002) в танцах на льду.
1985 — Анастасия Задорожная, российская киноактриса, певица и фотомодель.
Кого не стало 30 августа:
1935 — Анри Барбюс (р. 1873), французский писатель.
2006 — Игорь Кио (р. 1944), советский и российский артист цирка, иллюзионист, народный артист РФ.
2012 — Игорь Кваша (р. 1933), актер театра и кино, режиссер, телеведущий, народный артист РСФСР.