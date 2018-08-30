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Какой сегодня праздник: 30 августа

CC0 / PublicDomainPictures
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (200)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 30 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений?

Что происходило 30 августа:

1918 — Покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина.

Кто родился 30 августа:

1748 — Жак Луи Давид (ум. 1825), французский художник, придворный художник Наполеона.

1797 — Мэри Шелли (ум. 1851), английская писательница, автор готических романов ("Франкенштейн, или Современный Прометей").

1860 — Исаак Левитан (ум. 1900), российский художник.

1870 — Лавр Корнилов (погиб в 1918), российский военачальник, генерал, один из руководителей Белого движения.

1954 — Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Никольский
Президент Беларуси Александр Лукашенко

1958 — Анна Политковская (убита в 2006), журналистка и правозащитница.

1972 — Камерон Диас, американская топ-модель и киноактриса.

1975 — Марина Анисина, российская и французская спортсменка, чемпионка мира (2000) и Олимпийских игр (2002) в танцах на льду.

1985 — Анастасия Задорожная, российская киноактриса, певица и фотомодель.

Кого не стало 30 августа:

1935 — Анри Барбюс (р. 1873), французский писатель.

2006 — Игорь Кио (р. 1944), советский и российский артист цирка, иллюзионист, народный артист РФ.

2012 — Игорь Кваша (р. 1933), актер театра и кино, режиссер, телеведущий, народный артист РСФСР.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (200)
Теги:
праздники 30 августа, Игорь Кваша, Анастасия Задорожная, Марина Анисина, Кэмерон Диас, Жак Луи Давид, Мэри Шелли, Исаак Левитан, Анри Барбюс, Лавр Корнилов, Анна Политковская, Александр Лукашенко
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