Какой сегодня праздник: 1 сентября

А вы знали, что первого сентября во многих странах мира отмечают День знаний?
Что происходило 1 сентября:
1939 — Началась Вторая мировая война.
1985 — В Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера "Титаник".
2004 — Террористический акт в средней школе №1 в городе Беслане.
Кто родился 1 сентября:
1875 — Эдгар Берроуз (ум. 1950), американский писатель, автор романов о Тарзане.
1956 — Надежда Чепрага, молдавская советская эстрадная певица.
1958 — Сергей Гармаш, российский актер театра и кино.
1971 — Геннадий Бачинский (погиб в 2008), российский радио- и телеведущий.
1973 — Сергей Бобунец, российский музыкант, лидер группы "Смысловые галлюцинации".
1983 — Дарья Мороз, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
1989 — Том Каулитц и Билл Каулитц — немецкие музыканты, братья-близнецы, основатели музыкальной группы "Tokio Hotel".
Кого не стало 1 сентября:
1715 — Людовик XIV (р. 1638), король Франции (1643-1715).
1723 — Дмитрий Кантемир (р. 1673), молдавский и российский государственный деятель и ученый.
1970 — Франсуа Мориак (р. 1885), французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1952).
2013 — Игорь Крупеников (р. 1912), советский и молдавский почвовед, географ, геоботаник, исследователь чернозёмов.