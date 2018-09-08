Какой сегодня праздник: 8 сентября

А вы знали, что сегодня Международный день грамотности? А еще 8 сентября в мире отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи и Международный день солидарности журналистов. В России — День Бородинского сражения.
Что происходило 8 сентября:
1504 — Во Флоренции установлена скульптура Давида — шедевр гениального Микеланджело.
1941 — Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Кто родился 8 сентября:
1157 — Ричард I Львиное Сердце (ум. 1199), король Англии (1189-1199), крестоносец.
1812 — Наталья Гончарова (ум. 1863), жена Александра Пушкина.
1923 — Расул Гамзатов (ум. 2003), аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель.
1960 — Ия Нинидзе, грузинская актриса и певица.
1971 — Мартин Фримен, британский киноактер.
1971 — Владимир Епифанцев, российский актер театра и кино.
1979 — Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская поп-певица.
1989 — Авичи (ум. 2018), шведский диджей и музыкальный продюсер.
Кого не стало 8 сентября:
1943 — казнен Юлиус Фучик (р. 1903), чехословацкий журналист, критик, активист компартии Чехословакии.
1949 — Рихард Штраусс (р. 1864), немецкий композитор и дирижер.