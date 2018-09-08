Какой сегодня праздник: 8 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 8 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня Международный день грамотности? А еще 8 сентября в мире отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи и Международный день солидарности журналистов. В России — День Бородинского сражения.

Что происходило 8 сентября:

1504 — Во Флоренции установлена скульптура Давида — шедевр гениального Микеланджело.

ALBERTO PIZZOLI / AFP Скульптура Давида Микеланджело

1941 — Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Блокадный Ленинград. Октябрь 1942 года

Кто родился 8 сентября:

1157 — Ричард I Львиное Сердце (ум. 1199), король Англии (1189-1199), крестоносец.

1812 — Наталья Гончарова (ум. 1863), жена Александра Пушкина.

1923 — Расул Гамзатов (ум. 2003), аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель.

1960 — Ия Нинидзе, грузинская актриса и певица.

1971 — Мартин Фримен, британский киноактер.

© Официальный сайт Бенедикта Камбербатча Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, сериал "Шерлок"

1971 — Владимир Епифанцев, российский актер театра и кино.

1979 — Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская поп-певица.

1989 — Авичи (ум. 2018), шведский диджей и музыкальный продюсер.

Кого не стало 8 сентября:

1943 — казнен Юлиус Фучик (р. 1903), чехословацкий журналист, критик, активист компартии Чехословакии.

1949 — Рихард Штраусс (р. 1864), немецкий композитор и дирижер.