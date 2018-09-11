Какой сегодня праздник: 11 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 11 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

В этот день православные отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Что происходило в 11 сентября:

2001 — В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт.

2009 — Владимир Воронин сложил с себя полномочия президента Молдавии.

Кто родился 11 сентября:

1862 — О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер; ум. 1910), американский писатель.

1877 — Феликс Дзержинский (ум. 1926), российский революционер, председатель ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем).

1885 — Дэвид Герберт Лоуренс (ум. 1930), английский писатель.

1937 — Иосиф Кобзон (ум. 2018), эстрадный певец (баритон) и общественный деятель, народный артист СССР.

1961 — Фёдор Добронравов, актёр театра и кино, народный артист России.

1965 — Башар Асад, сирийский государственный и политический деятель, президент Сирии (с 2000 года).

© AFP 2018 / Bertrand Guay Bachar el-Assad

1966 — Лада Дэнс (настоящая фамилия Волкова), российская певица.

Кого не стало 11 сентября:

1971 — Никита Хрущев (р. 1894), Первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964), Председатель Совета Министров СССР (1958-1964).

© Sputnik / Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с женой Ниной принимают в Кремле летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина с женой Валентиной

1973 — Сальвадор Альенде (р. 1908), президент Чили.