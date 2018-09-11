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Репродукция иконы Иоанн Предтеча в пустыне

Какой сегодня праздник: 11 сентября

© Sputnik / В. Дружков
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (204)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 11 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

В этот день православные отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Что происходило в 11  сентября:

2001 — В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт.

2009 — Владимир Воронин сложил с себя полномочия президента Молдавии.

Кто родился 11 сентября:

1862 — О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер; ум. 1910), американский писатель.

1877 — Феликс Дзержинский (ум. 1926), российский революционер, председатель ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем).

1885 — Дэвид Герберт Лоуренс (ум. 1930), английский писатель.

1937 — Иосиф Кобзон (ум. 2018), эстрадный певец (баритон) и общественный деятель, народный артист СССР.

1961 — Фёдор Добронравов, актёр театра и кино, народный артист России.

1965 — Башар Асад, сирийский государственный и политический деятель, президент Сирии (с 2000 года).

Bachar el-Assad
© AFP 2018 / Bertrand Guay
Bachar el-Assad

1966 — Лада Дэнс (настоящая фамилия Волкова), российская певица.

Кого не стало 11 сентября: 

1971 — Никита Хрущев (р. 1894), Первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964), Председатель Совета Министров СССР (1958-1964).

© Sputnik /
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с женой Ниной принимают в Кремле летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина с женой Валентиной

1973 — Сальвадор Альенде (р. 1908), президент Чили.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (204)
Теги:
праздники 11 сентября, теракт 11 сентября 2001 года, Сальвадор Альенде, Лада Дэнс, Дэвид Герберт, Феликс Дзержинский, О.Генри, Федор Добронравов, Иосиф Кобзон, Никита Хрущев, Башар Асад, США, Молдова
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