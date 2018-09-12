Какой сегодня праздник: 12 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 12 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 12 сентября в мире ежегодно отмечают День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций?

Термин "сотрудничество Юг-Юг" относится к обмену знаниями, технологиями и ресурсами между странами глобального Юга, то есть развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии.

Что происходило 12 сентября:

1940 — Во Франции найдена пещера Ласко — один из важнейших позднепалеолитических памятников по количеству, качеству и сохранности наскальных изображений. Иногда Ласко называют "Сикстинской капеллой первобытной живописи".

Кто родился 12 сентября:

1494 — Франциск I (ум. 1547), французский король из Ангулемской ветви династии Валуа (1515-1547).

1913 — Джесси Оуэнс (ум. 1980), американский легкоатлет (бег, прыжки в длину), 4-кратный олимпийский чемпион (1936).

1921 — Станислав Лем (ум. 2006), польский писатель-фантаст, сатирик, философ, публицист.

1933 — Татьяна Доронина, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

1944 — Владимир Спиваков, скрипач, дирижер, педагог, руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы", народный артист СССР.

1949 — Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, российский общественный деятель.

1957 — Ханс Циммер, немецкий кинокомпозитор.

1961 — Милен Фармер, французская певица.

Кого не стало 12 сентября:

1981 — Эудженио Монтале (р. 1896), итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии (1975).