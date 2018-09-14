Какой сегодня праздник: 14 сентября

А вы знали, что 14 сентября (1 сентября по старому стилю) православные отмечают начало индикта или церковное новолетие? Этот праздник посвящен наступлению Нового года (Нового лета от Сотворения мира) в богослужебном церковном календаре, в этот день православные христиане молятся Богу о даровании благословения на новый, начавшийся год.
Что происходило 14 сентября:
1829 — Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор завершивший русско-турецкую войну 1828-1829 годов.
1867 — Вышел в свет первый том "Капитала" Карла Маркса.
Кто родился 14 сентября:
1952 — Николай Гнатюк, советский и украинский эстрадный певец, народный артист Украинской ССР.
1965 — Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель, третий президент Российской Федерации (2008-2012), десятый председатель правительства РФ (с 2012 г.).
1979 — Ивица Олич, хорватский футболист, обладатель Кубка УЕФА (2005).
1983 — Эми Уайнхаус (ум. 2011), английская певица, автор песен.
1988 — Мартен Фуркад, французский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.
Кого не стало 14 сентября:
1321 — Данте Алигьери (р. 1265), итальянский поэт.
1851 — Джеймс Фенимор Купер (р. 1789), американский писатель.
1927 — Айседора Дункан (р. 1878), американская балерина, жена Сергея Есенина.
1966 — Николай Черкасов (р. 1903), советский актер театра и кино.
1982 — Грейс Келли (р. 1929), американская актриса, супруга князя Монако Ренье III.
2002 — Лолита Торрес (р. 1930), аргентинская актриса и певица.
2009 — Патрик Суэйзи (р. 1952), американский актер, танцор и автор-исполнитель.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.