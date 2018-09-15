Какой сегодня праздник: 15 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 15 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 15 сентября в мире отмечают Международный день демократии? А еще сегодня день распространения информации о лимфоме.

Что происходило 15 сентября:

1916 — В ходе Первой мировой войны произошла первая в истории войн танковая атака.

1956 — На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер "Ту-104".

Кто родился 15 сентября:



1254 — Марко Поло (ум. 1324), итальянский купец и путешественник.

1789 — Джеймс Фенимор Купер (ум. 1851), американский писатель.

1828 — Александр Бутлеров (ум. 1886), русский химик, основатель органической химии.

1890 — Агата Кристи (ум. 1976), английская писательница, "королева детектива".

1907 — Михаил Герасимов (ум. 1970), советский антрополог-скульптор и археолог, разработчик метода восстановления внешности человека по форме черепа.

1925 — Кирилл Лавров (ум. 2007), советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.

1946 — Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1977 — Том Харди, британский актер.

Кого не стало 15 сентября:

1965 — Степан Злобин (р. 1903), русский советский писатель.

1993 — Юлиан Семёнов (р. 1931), русский советский писатель, автор политических детективов.

2015 — Михай Волонтир (р. 1934), советский молдавский актер театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.