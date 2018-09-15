Какой сегодня праздник: 15 сентября

Знаете ли вы, что 15 сентября в мире отмечают Международный день демократии? А еще сегодня день распространения информации о лимфоме.
Что происходило 15 сентября:
1916 — В ходе Первой мировой войны произошла первая в истории войн танковая атака.
1956 — На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер "Ту-104".
Кто родился 15 сентября:
1254 — Марко Поло (ум. 1324), итальянский купец и путешественник.
1789 — Джеймс Фенимор Купер (ум. 1851), американский писатель.
1828 — Александр Бутлеров (ум. 1886), русский химик, основатель органической химии.
1890 — Агата Кристи (ум. 1976), английская писательница, "королева детектива".
1907 — Михаил Герасимов (ум. 1970), советский антрополог-скульптор и археолог, разработчик метода восстановления внешности человека по форме черепа.
1925 — Кирилл Лавров (ум. 2007), советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
1946 — Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
1977 — Том Харди, британский актер.
Кого не стало 15 сентября:
1965 — Степан Злобин (р. 1903), русский советский писатель.
1993 — Юлиан Семёнов (р. 1931), русский советский писатель, автор политических детективов.
2015 — Михай Волонтир (р. 1934), советский молдавский актер театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.