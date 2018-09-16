Какой сегодня праздник: 16 сентября

А вы знали, что 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя?
Что происходило 16 сентября:
1380 — Победа русских войск в Куликовской битве.
Кто родился 16 сентября:
1745 — Михаил Кутузов (ум.1813), русский полководец, генерал-фельдмаршал.
1942 — Ангелина Вовк, советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, Народная артистка России.
1945 — Евгений Петросян, писатель-юморист, артист разговорного жанра и телеведущий, народный артист России.
1952 — Микки Рурк, американский киноактер, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA.
1956 — Дэвид Копперфильд (настоящее имя Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.
Кого не стало 16 сентября:
1498 — Томас Торквемада (р. 1420), первый великий инквизитор в Испании.
1736 — Габриель Даниель Фаренгейт (р. 1686), немецкий физик, первым использовавший ртуть в термометре; изобретатель шкалы Фаренгейта.
1977 — Мария Каллас (р. 1923), американская оперная певица (сопрано).