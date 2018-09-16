Какой сегодня праздник: 16 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 16 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя?

Что происходило 16 сентября:

1380 — Победа русских войск в Куликовской битве.

Кто родился 16 сентября:

1745 — Михаил Кутузов (ум.1813), русский полководец, генерал-фельдмаршал.

© Sputnik / Maksim Blinov Граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома на Волхонке 5/6 в Москве, созданное в рамках арт-проекта Российского военно-исторического общества "Наши герои

1942 — Ангелина Вовк, советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, Народная артистка России.

1945 — Евгений Петросян, писатель-юморист, артист разговорного жанра и телеведущий, народный артист России.

© Sputnik / Сергей Пятаков Евгений Петросян

1952 — Микки Рурк, американский киноактер, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA.

1956 — Дэвид Копперфильд (настоящее имя Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.

Кого не стало 16 сентября:

1498 — Томас Торквемада (р. 1420), первый великий инквизитор в Испании.

1736 — Габриель Даниель Фаренгейт (р. 1686), немецкий физик, первым использовавший ртуть в термометре; изобретатель шкалы Фаренгейта.

1977 — Мария Каллас (р. 1923), американская оперная певица (сопрано).