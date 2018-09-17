Какой сегодня праздник: 17 сентября

А вы знаете, что 17 сентября в мире начинается международная неделя слинга (приспособления из ткани для ношения ребенка)?
Что происходило 17 сентября:
1787 — На Конституционной Конвенции в Филадельфии принята Конституция США.
1922 — В Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.
Кто родился 17 сентября:
1832 — Сергей Боткин (ум. 1889), врач-терапевт, общественный деятель, классик русской медицины.
1857 — Константин Циолковский (ум. 1935), российский и советский ученый, пионер космонавтики.
1864 — Михаил Коцюбинский (ум. 1913), украинский писатель.
1935 — Кен Кизи (ум. 2001), американский писатель.
1968 — Анастейша, американская поп-певица и автор песен.
1969 — Кит Флинт, танцор и вокалист британской электронной группы "The Prodigy".
1985 — Александр Овечкин, российский хоккеист.
Кого не стало 17 сентября:
1984 — Юрий Визбор (р. 1934), советский киноактер, журналист, один из основоположников авторской песни.
1987 — Владимир Басов (р. 1923), советский кинорежиссер, актер, сценарист.