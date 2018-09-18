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Какой сегодня праздник: 18 сентября

© Sputnik / Саид Царнаев
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (211)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 18 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 18 сентября — Всемирный день мониторинга качества воды?

Что происходило 18 сентября:

1934 — СССР вошел в состав Лиги Наций.

Кто родился 18 сентября:

1475 — Чезаре Борджиа, итальянский политический деятель эпохи Возрождения.

1906 — Грета Гарбо (ум. 1990), шведская и американская киноактриса.

1918 — Виктор Талалихин (погиб в 1941), советский военный летчик, Герой Советского Союза.

1957 — Карен Ованнисян, эстрадный артист, мастер пародий, шоумен, киноактер, заслуженный артист России.

1971 — Анна Нетребко, оперная певица, народная артистка России.

Кого не стало 18 сентября:

1911 — Петр Столыпин (р. 1862), российский государственный деятель, премьер-министр (1906-1911).

1970 — Джими Хендрикс (р. 1942), американский гитарист, певец и композитор.

2004 — Клара Румянова (р. 1929), киноактриса, известная по озвучиванию персонажей мультфильмов.

2017 — Зураб Соткилава (р. 1937), оперный певец (тенор), солист Большого театра, народный артист СССР.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (211)
Теги:
праздники 18 сентября, Клара Румянова, Джими Хендрикс, Карен Ованнисян, Виктор Талалихин, Грета Гарбо, Петр Столыпин, Зураб Соткилава, Анна Нетребко, СССР
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