Какой сегодня праздник: 18 сентября

А вы знали, что 18 сентября — Всемирный день мониторинга качества воды?
Что происходило 18 сентября:
1934 — СССР вошел в состав Лиги Наций.
Кто родился 18 сентября:
1475 — Чезаре Борджиа, итальянский политический деятель эпохи Возрождения.
1906 — Грета Гарбо (ум. 1990), шведская и американская киноактриса.
1918 — Виктор Талалихин (погиб в 1941), советский военный летчик, Герой Советского Союза.
1957 — Карен Ованнисян, эстрадный артист, мастер пародий, шоумен, киноактер, заслуженный артист России.
1971 — Анна Нетребко, оперная певица, народная артистка России.
Кого не стало 18 сентября:
1911 — Петр Столыпин (р. 1862), российский государственный деятель, премьер-министр (1906-1911).
1970 — Джими Хендрикс (р. 1942), американский гитарист, певец и композитор.
2004 — Клара Румянова (р. 1929), киноактриса, известная по озвучиванию персонажей мультфильмов.
2017 — Зураб Соткилава (р. 1937), оперный певец (тенор), солист Большого театра, народный артист СССР.