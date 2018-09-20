Какой сегодня праздник: 20 сентября

А вы знали, что 20 сентября родилась знаменитая актриса Софи Лорен?
Что происходило 20 сентября:
1519 — Фернандо Магеллан отправился в кругосветное путешествие.
1946 — Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.
Кто родился 20 сентября:
1899 — Николай Анненков (ум. 1999), актер театра и кино, народный артист СССР.
1922 — Григорий Поженян (ум. 2005), советский и российский поэт-фронтовик, соавтор песен, прозаик.
1934 — Софи Лорен, итальянская киноактриса.
1948 — Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер.
1954 — Геннадий Малахов, российский популяризатор нетрадиционных методов оздоровления, писатель, телеведущий.
1963 — Андрей Державин, советский и российский музыкант и певец.
1974 — Катя Лель, российская эстрадная певица.
Кого не стало 20 сентября:
1863 — Якоб Гримм (р. 1785), немецкий филолог и фольклорист.
1999 — Раиса Горбачева (р. 1932), советский общественный деятель, супруга Михаила Горбачева.
2002 — Сергей Бодров (р. 1971), российский актер, режиссер, сценарист.
2000 — Герман Титов (р. 1935), советский космонавт.