Какой сегодня праздник: 22 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 22 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 22 сентября отмечается сразу несколько международных праздников — день пациентов страдающих хроническим миелоидным лейкозом, день защиты слонов и всеминый день без автомобиля.

Православные сегодня отмечают попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Что происходило 22 сентября:

1789 — Разгром турецкой армии русско-австрийскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и принца Ф. Кобургского в битве при Рымнике.

1792 — Провозглашена Французская республика. Это явилось точкой отсчёта французского республиканского календаря.

1862 — Президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.

Кто родился 22 сентября:

1601 — Анна Австрийская (ум. 1666), королева Франции, супруга короля Людовика XIII.

1791 — Майкл Фарадей (ум. 1867), английский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию, создатель генератора.

1938 — Дин Рид (ум. 1986), американский актер и певец.

1958 — Андреа Бочелли, итальянский певец (тенор).

1976 — Роналдо, бразильский футболист.

© Sputnik / Alexei Danichev Бразильский футболист Роналдо во время церемони закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге

1987 — Том Фелтон, британский актер и певец.

Кого не стало 22 сентября:

1612 — Василий Шуйский (р. 1552), последний русский царь из династии Рюриковичей (1606-1610).

2007 — Марсель Марсо (р. 1923), французский актер-мим.

2016 — Мстислав Запашный (р. 1938), цирковой артист, дрессировщик, режиссёр, народный артист СССР.