Какой сегодня праздник: 23 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 23 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 23 сентября —День борьбы с незавершением детьми средней школы?

Что происходило 23 сентября:



1848 — День рождения жевательной резинки. Именно в этот день американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку, правда несъедобную.

1873 — В Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.

Кто родился 23 сентября:

63 до н. э. — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (ум. 14), первый римский император (27 до н. э.-14).

1930 — Рэй Чарльз (ум. 2004), американский блюзмен, джазмен и пианист.

1938 — Роми Шнайдер (ум. 1982), австро-немецко-французская киноактриса.

1943 — Хулио Иглесиас, испанский певец.

Кого не стало 23 сентября:

1870 — Проспер Мериме (р. 1803), французский писатель.

1889 — Уильям Уилки Коллинз (р. 1824), английский писатель.

1939 — Зигмунд Фрейд (р. 1856), врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.