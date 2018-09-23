Какой сегодня праздник: 23 сентября

Знаете ли вы, что 23 сентября —День борьбы с незавершением детьми средней школы?
Что происходило 23 сентября:
1848 — День рождения жевательной резинки. Именно в этот день американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку, правда несъедобную.
1873 — В Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.
Кто родился 23 сентября:
63 до н. э. — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (ум. 14), первый римский император (27 до н. э.-14).
1930 — Рэй Чарльз (ум. 2004), американский блюзмен, джазмен и пианист.
1938 — Роми Шнайдер (ум. 1982), австро-немецко-французская киноактриса.
1943 — Хулио Иглесиас, испанский певец.
Кого не стало 23 сентября:
1870 — Проспер Мериме (р. 1803), французский писатель.
1889 — Уильям Уилки Коллинз (р. 1824), английский писатель.
1939 — Зигмунд Фрейд (р. 1856), врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.