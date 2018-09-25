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Сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля

Какой сегодня праздник: 25 сентября

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (218)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 25 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что православные сегодня отмечают Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы?

Что происходило 25 сентября:

1789 — Генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас взял турецкую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).

1818 — Английский врач Джеймс Бланделл провёл первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1945 — В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.

Кто родился 25 сентября:

1897 — Уильям Фолкнер (ум. 1962), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1949).

1906 — Дмитрий Шостакович (ум. 1975), композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.

1920 — Сергей Бондарчук (ум. 1994), актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.

1938 — Лидия Федосеева-Шукшина, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1984).

1944 — Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер.

1949 — Педро Альмодовар, испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1952 — Кристофер Рив (ум. 2004), американский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель.

1968 — Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель.

1969 — Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса.

Кого не стало 25 сентября:

1849 — Иоганн Штраус (р. 1804), австрийский композитор, скрипач, дирижер.

1970 — Эрих Мария Ремарк (р. 1898), немецкий писатель.

2014 — Яак Йоала (р. 1950), эстрадный певец, заслуженный артист Эстонской ССР.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (218)
Теги:
праздники 25 сентября, Яак Йоала, Иоганн Штраус, Кэтрин Зета-Джонс, Кристофер Рив, Педро Альмадовар, Сергей Бондарчук, Эрих Мария Ремарк, Дмитрий Шостакович, Майкл Дуглас, Уилл Смит, СССР, Великобритания, Украина, Примечательные факты
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