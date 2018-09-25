Какой сегодня праздник: 25 сентября

А вы знали, что православные сегодня отмечают Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы?
Что происходило 25 сентября:
1789 — Генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас взял турецкую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).
1818 — Английский врач Джеймс Бланделл провёл первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
1945 — В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
Кто родился 25 сентября:
1897 — Уильям Фолкнер (ум. 1962), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1949).
1906 — Дмитрий Шостакович (ум. 1975), композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.
1920 — Сергей Бондарчук (ум. 1994), актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.
1938 — Лидия Федосеева-Шукшина, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1984).
1944 — Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер.
1949 — Педро Альмодовар, испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
1952 — Кристофер Рив (ум. 2004), американский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель.
1968 — Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель.
1969 — Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса.
Кого не стало 25 сентября:
1849 — Иоганн Штраус (р. 1804), австрийский композитор, скрипач, дирижер.
1970 — Эрих Мария Ремарк (р. 1898), немецкий писатель.
2014 — Яак Йоала (р. 1950), эстрадный певец, заслуженный артист Эстонской ССР.