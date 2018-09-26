Какой сегодня праздник: 26 сентября

А вы знали, что 26 сентября — Европейский день языков? А еще сегодня Всемирный день контрацепции.
Что происходило 26 сентября:
1815 — В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз, который был заключен после крушения наполеоновской империи с целью борьбы против революционных движений в Европе, удовлетворения территориальных притязаний и обеспечения незыблемости решений Венского конгресса, где главную роль играли Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия.
Кто родился 26 сентября:
1791 — Теодор Жерико (ум. 1824), французский художник-романтик.
1849 — Иван Петрович Павлов (ум. 1936), русский учёный-физиолог, лауреат Нобелевской премии (1904).
1888 — Томас Стернз Элиот (ум. 1965), англо-американский поэт, лауреат Нобелевской премии (1948).
1934 — Олег Басилашвили, актер театра и кино, народный артист СССР.
1940 — Людмила Максакова, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1981 — Серена Уильямс, американская теннисистка.
Кого не стало 26 сентября:
1990 — Альберто Моравиа (р. 1907), итальянский писатель и журналист.
2000 — Ольга Высоцкая (р. 1906), диктор Всесоюзного радио, народная артистка СССР.
2008 — Пол Ньюман (р. 1925), американский актёр и режиссёр, автогонщик.