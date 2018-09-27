Какой сегодня праздник: 27 сентября

А вы знали, что 27 сентября — Всемирный день туризма? А также ежегодно в последний четверг сентября в мире празднуют День моря.
А еще православные сегодня отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Что происходило 27 сентября:
1998 — День рождения поисковой системы Google.
Кто родился 27 сентября:
1601 — Людовик XIII Справедливый (ум. 1643), король Франции (1610-1643).
1657 — Софья Алексеевна Романова (ум. 1704), царевна, дочь царя Алексея Михайловича, в 1682-1689 годах регент при младших братьях Петре и Иване.
1947 — Дик Адвокат, голландский футбольный тренер, первый иностранный специалист, выведший российскую команду на первое место Российской Премьер Лиги.
1972 — Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса.
1976 — Франческо Тотти, профессиональный футболист, нападающий и капитан футбольного клуба "Рома".
1978 — Ани Лорак, украинская и российская певица, народная артистка Украины.
1984 — Аврил Лавин, канадская певица.
Кого не стало 27 сентября:
1891 — Иван Гончаров (р. 1812), русский писатель.
1917 — Эдгар Дега (р. 1834), французский живописец, график и скульптор.