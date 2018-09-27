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Вид на Баренцево море с палубы большого противолодочного корабля Северного флота Североморск

Какой сегодня праздник: 27 сентября

© Sputnik / Pavel Lvov
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (220)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 27 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 27 сентября — Всемирный день туризма? А также ежегодно в последний четверг сентября в мире празднуют День моря. 

А еще православные сегодня отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Что происходило 27 сентября:

1998 — День рождения поисковой системы Google.

Кто родился 27 сентября:

1601 — Людовик XIII Справедливый (ум. 1643), король Франции (1610-1643).

1657 — Софья Алексеевна Романова (ум. 1704), царевна, дочь царя Алексея Михайловича, в 1682-1689 годах регент при младших братьях Петре и Иване.

1947 — Дик Адвокат, голландский футбольный тренер, первый иностранный специалист, выведший российскую команду на первое место Российской Премьер Лиги.

1972 — Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса.

1976 — Франческо Тотти, профессиональный футболист, нападающий и капитан футбольного клуба "Рома".

1978 — Ани Лорак, украинская и российская певица, народная артистка Украины.

1984 — Аврил Лавин, канадская певица.

Кого не стало 27 сентября:

1891 — Иван Гончаров (р. 1812), русский писатель.

1917 — Эдгар Дега (р. 1834), французский живописец, график и скульптор.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (220)
Теги:
праздники 27 сентября, Эдгар Дега, Иван Гончаров, Аврил Лавин, Франческо Тотти, Дик Адвокат, Гвинет Пэлтроу, Ани Лорак, Примечательные факты
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