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Какой сегодня праздник: 29 сентября

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (221)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 29 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что ежегодно в последнюю субботу сентября в Молдове отмечают день бабушек и дедушек? А еще 29 сентября — Всемирный день сердца.

Что происходило 29 сентября:

1941 — Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Великой Отечественной войны.

Кто родился 29 сентября:

1547 — Мигель де Сервантес Сааведра (ум. 1616), испанский писатель.

1795 — Кондратий Рылеев (казнен в 1826), русский поэт, общественный деятель, декабрист.

1904 — Николай Островский (ум. 1936), советский писатель.

1912 — Микеланджело Антониони (ум. 2007), итальянский кинорежиссер, обладатель "Оскара".

1935 — Джерри Ли Льюис, американский музыкант, один из основоположников рок-н-ролла.

1936 — Сильвио Берлускони, итальянский политик и предприниматель, трижды бывший председателем Совета министров Италии.

1971 — Дельфин, российский музыкант и поэт.

1976 — Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча".

1988 — Кевин Дюрант, американский баскетболист.

Кого не стало 29 сентября:

1902 — Эмиль Золя (р. 1840), французский писатель.

1930 — Илья Репин (р. 1844), русский художник, живописец.

2010 — Тони Кертис (р. 1925), американский актер.

2017 — Людмила Белоусова (р.1935), советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в паре с Олегом Протопоповым.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (221)
Теги:
праздники 29 сентября, Людмила Белоусова, Тони Кертис, Эмиль Золя, Андрей Шевченко, Дельфин, Джерри Ли Льюис, Микеланджело Антониони, Мигель де Сервантес, Илья Репин, Сильвио Берлускони, СССР, Примечательные факты
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