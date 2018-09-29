Какой сегодня праздник: 29 сентября

А вы знали, что ежегодно в последнюю субботу сентября в Молдове отмечают день бабушек и дедушек? А еще 29 сентября — Всемирный день сердца.
Что происходило 29 сентября:
1941 — Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Великой Отечественной войны.
Кто родился 29 сентября:
1547 — Мигель де Сервантес Сааведра (ум. 1616), испанский писатель.
1795 — Кондратий Рылеев (казнен в 1826), русский поэт, общественный деятель, декабрист.
1904 — Николай Островский (ум. 1936), советский писатель.
1912 — Микеланджело Антониони (ум. 2007), итальянский кинорежиссер, обладатель "Оскара".
1935 — Джерри Ли Льюис, американский музыкант, один из основоположников рок-н-ролла.
1936 — Сильвио Берлускони, итальянский политик и предприниматель, трижды бывший председателем Совета министров Италии.
1971 — Дельфин, российский музыкант и поэт.
1976 — Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча".
1988 — Кевин Дюрант, американский баскетболист.
Кого не стало 29 сентября:
1902 — Эмиль Золя (р. 1840), французский писатель.
1930 — Илья Репин (р. 1844), русский художник, живописец.
2010 — Тони Кертис (р. 1925), американский актер.
2017 — Людмила Белоусова (р.1935), советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в паре с Олегом Протопоповым.