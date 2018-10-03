Какой сегодня праздник: 3 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 3 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 3 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом?

Что происходило 3 октября:

1906 — Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как "SOS".

1990 — Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР.

1993 — Противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение

Кто родился 3 октября:

1895 — Сергей Есенин (ум. 1925), русский советский поэт.

© Sputnik / РИА Новости Сергей Есенин

1934 — Николай Волков (ум. 2003), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1935 — Армен Джигарханян, актер театра и кино, народный артист СССР.

© Sputnik / Фред Гринберг Сцена из спектакля Т. Уильямса "Кошка на раскаленной крыше"

1941 — Чабби Чекер, американский музыкант, пионер рок-н-ролла.

1953 — Елена Коренева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист.

1969 — Гвен Стефани, американская певица и автор песен, солистка "No Doubt", модельер, актриса.

1975 — Алексей Горшенёв, российский поэт, певец, музыкант, лидер группы "Кукрыниксы".

1981 — Златан Ибрагимович, шведский футболист.

1988 — Алисия Викандер, шведская актриса.

Кого не стало 3 октября:

1950 — Пантелеймон Сазонов (р. 1895), режиссер и художник мультипликационного кино.

1967 — Вудро Вильсон "Вуди" Гатри (р. 1912), американский фолк-певец и композитор.