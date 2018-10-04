Какой сегодня праздник: 4 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 4 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 4 октября — Всемирный день животных? А в России сегодня отмечают День гражданской обороны МЧС.

Также 4 октября начинается Всемирная неделя космоса. В эти дни в мире отмечают тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.

Что происходило 4 октября:

1582 — По указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени папы григорианским.

1957 — На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.

Кто родился 4 октября:

1814 — Жан Милле (ум. 1875), французский художник.

1895 — Рихард Зорге (казнен в 1944), советский разведчик, Герой Советского Союза.

© Sputnik / Советский разведчик Рихард Зорге

1925 — Марлен Хуциев, режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР.

1938 — Энн Райс, американская писательница.

1965 — Евгений Касперский, российский программист, один из ведущих специалистов мира в сфере информационной безопасности.

1946 — Сьюзан Сарандон, американская актриса.

1956 — Кристоф Вальц, австрийский актер.

Кого не стало 4 октября:

1997 — Георгий Юматов (р. 1926), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

