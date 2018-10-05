Какой сегодня праздник: 5 октября

А вы знали, что 5 октября — Всемирный день учителя? А также на эту дату приходится день улыбки.
Что происходило 5 октября:
1962 — в Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.
1991 — СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Кто родился 5 октября:
1640 — Маркиза де Монтеспан (ум. 1707), официальная фаворитка короля Франции Людовика XIV, мать его семерых детей.
1713 — Дени Дидро (ум. 1784), французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист.
1864 — Луи Жан Люмьер (ум. 1948), французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер.
1943 — Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР.
1967 — Гай Пирс, австралийский киноактер.
1975 — Кейт Уинслет, британская киноактриса, обладательница премии "Оскар".
1976 — Рамзан Кадыров, президент Чечни с 2007 года.
1983 — Джесси Айзенберг, американский актер театра и кино, драматург.
Кого не стало 5 октября:
1972 — Иван Ефремов (р. 1908), советский писатель-фантаст, ученый-палеонтолог и философ-космист.
2011 — Стив Джобс (р. 1955), один из основателей и бывший генеральный директор корпорации Apple.
2014 — Юрий Любимов (р. 1917), театральный режиссер и актер, художественный руководитель Театра на Таганке, народный артист России.