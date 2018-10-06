Какой сегодня праздник: 6 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 6 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вызнали, что 6 октября в Молдове отмечают День вина? Ежегодно этот праздник отмечают в первые выходные октября. А еще 6 октября — Всемирный день охраны мест обитаний.

Что происходило 6 октября:

1889 — В Париже открылось знаменитое кабаре "Мулен Руж".

1927 — Началась эра звукового кино — состоялась премьера первого звукового фильма — "Певец джаза".

2010 — День рождения Instagram, в этот день прошел релиз популярного приложения.

Кто родился 6 октября:

1900 — Верико Анджапаридзе, советская и грузинская киноактриса, народная артистка СССР (1950).

1907 — Вера Кузнецова (ум. 1994), актриса театра и кино.

1914 — Сергей Курилов (ум. 1987), российский и советский актер театра и кино.

1943 — Александр Шилов, российский живописец и график, народный художник СССР.

1974 — Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор, лауреат премии "ТЭФИ".

Кого не стало 6 октября:

1952 — Надежда Тэффи (р. 1872), русская писательница.

1973 — Борис Агапов (р. 1899), русский советский писатель и киносценарист.

1991 — убит Игорь Тальков (р. 1956), русский певец.

1998 — Ролан Быков (р. 1929), актер, режиссер, сценарист, народный артист СССР.