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Какой сегодня праздник: 9 октября

© Sputnik / Евгений Панасенко
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (227)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 9 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 9 октября — Всемирный день почты?

Что происходило 9 октября:

1760 — В ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышева.

1874 — Учрежден Всемирный почтовый союз.

Кто родился 9 октября:

1835 — Шарль Камиль Сен-Санс (ум. 1921), французский композитор, органист, дирижер.

1874 — Николай Рерих (ум. 1947), русский художник, философ, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель.

1926 — Евгений Евстигнеев (ум. 1992), актер театра и кино, народный артист СССР.

1940 — Джон Леннон (ум. 1980), британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы "The Beatles".

1940 — Валерий Носик (ум. 1995), советский актер театра и кино, народный артист России.

1964 — Гильермо дель Торо, кинорежиссер, лауреат двух премий "Оскар".

1966 — Дэвид Кэмерон, британский политик, лидер Консервативной партии (2005-2016), 75-й премьер-министр Великобритании (2010-2016).

1977 — Егор Бероев, российский актер театра и кино.

Кого не стало 9 октября:

1924 — Валерий Брюсов (р. 1873), русский поэт, прозаик, драматург, переводчик.

1935 — Борис Поплавский (р. 1903), русский поэт и прозаик, эмигрант.

1967 — Эрнесто "Че" Гевара (р. 1928), латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции.

1967 — Андре Моруа (р. 1885), французский писатель.

1974 — Оскар Шиндлер (р. 1908), немецкий бизнесмен, спасший в годы войны более 1000 евреев.

2012 — погибла Марина Голуб (р. 1957), актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (227)
Теги:
праздники 9 октября, Валерий Носик, Николай Рерих, Камиль Сен-Санс, Эрнесто Че Гевара, Евгений Евстигнеев, Гильермо дель Торо, Джон Леннон, Дэвид Кэмерон, Германия, Россия
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