Какой сегодня праздник: 10 октября

А вы знали, что 10 октября — Всемирный день психического здоровья? А еще сегодня Международный день борьбы со смертной казнью.
Что происходило 10 октября:
1918 — В результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография.
2006 — День рождения социальной сети "ВКонтакте".
Кто родился 10 октября:
1684 — Жан Антуан Ватто (ум. 1721), французский художник, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.
1813 — Джузеппе Верди (ум. 1901), итальянский композитор.
1821 — Михаил Авдеев (ум. 1876), русский писатель-беллетрист, критик.
1909 — Бруно Фрейндлих (ум. 2002), актер театра и кино, народный артист СССР, отец Алисы Фрейндлих.
1955 — Александр Бубнов, советский футболист.
1984 — Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети "ВКонтакте".
Кого не стало 10 октября:
1875 — Алексей Константинович Толстой (р. 1817), русский писатель, драматург, один из создателей образа Козьмы Пруткова.
1963 — Эдит Пиаф (р. 1915), французская певица, шансонье.
2004 — Кристофер Рив (р. 1952), американский актер театра и кино, режиссер, сценарист.
2012 — Глеб Скороходов (р. 1930), советский и российский писатель, драматург, журналист, киновед.