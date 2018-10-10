Какой сегодня праздник: 10 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 10 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 10 октября — Всемирный день психического здоровья? А еще сегодня Международный день борьбы со смертной казнью.

Что происходило 10 октября:

1918 — В результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография.

2006 — День рождения социальной сети "ВКонтакте".

Кто родился 10 октября:

1684 — Жан Антуан Ватто (ум. 1721), французский художник, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.

1813 — Джузеппе Верди (ум. 1901), итальянский композитор.

1821 — Михаил Авдеев (ум. 1876), русский писатель-беллетрист, критик.

1909 — Бруно Фрейндлих (ум. 2002), актер театра и кино, народный артист СССР, отец Алисы Фрейндлих.

1955 — Александр Бубнов, советский футболист.

1984 — Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети "ВКонтакте".

Кого не стало 10 октября:

1875 — Алексей Константинович Толстой (р. 1817), русский писатель, драматург, один из создателей образа Козьмы Пруткова.

1963 — Эдит Пиаф (р. 1915), французская певица, шансонье.

2004 — Кристофер Рив (р. 1952), американский актер театра и кино, режиссер, сценарист.

2012 — Глеб Скороходов (р. 1930), советский и российский писатель, драматург, журналист, киновед.