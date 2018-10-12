Какой сегодня праздник: 12 октября

Дом может быть восстановлен и жильцов в него снова заселят, заявил глава правительства республики.

С каждым годом всё больше родителей отказываются от прививок, тем самым не понимая, что сами подвергают своих детей опасности. Именно это и произошло этим летом в Молдове с вирусом кори.