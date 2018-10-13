Какой сегодня праздник: 13 октября

Знаете ли вы, что 13 октября в мире отмечают Международный день астрономии? А еще сегодня Всемирный день мигрирующих птиц и Международный день по уменьшению опасности бедствий.
Что происходило 13 октября:
1884 — Утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу. Именно от него начинается отсчет долготы. Выбор единого нулевого меридиана способствовал установлению единообразия в определении времени, так как эта линия стала условной точкой начальной фазы вращения Земли.
Кто родился 13 октября:
1880 — Саша Чёрный (настоящее имя Александр Михайлович Гликберг; ум. 1932), российский поэт и прозаик, эмигрант.
1921 — Ив Монтан (ум. 1991), французский актёр и певец.
1925 — Маргарет Тэтчер (ум. 2013), 71-й премьер-министр Великобритании (1979-1990).
1933 — Марк Захаров, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР.
1934 — Савелий Крамаров (ум. 1995), советский и американский комедийный киноактер, заслуженный артист РСФСР.
1971 — Саша Барон Коэн, британский комедийный киноактер, лауреат премии "Золотой глобус".
Кого не стало 13 октября:
1928 — Мария Федоровна (р. 1847), российская императрица, жена Александра III, мать Николая II.
2013 — Ольга Аросева (р. 1925), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.