Какой сегодня праздник: 13 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 13 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 13 октября в мире отмечают Международный день астрономии? А еще сегодня Всемирный день мигрирующих птиц и Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Что происходило 13 октября:

1884 — Утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу. Именно от него начинается отсчет долготы. Выбор единого нулевого меридиана способствовал установлению единообразия в определении времени, так как эта линия стала условной точкой начальной фазы вращения Земли.

Кто родился 13 октября:

1880 — Саша Чёрный (настоящее имя Александр Михайлович Гликберг; ум. 1932), российский поэт и прозаик, эмигрант.

1921 — Ив Монтан (ум. 1991), французский актёр и певец.

1925 — Маргарет Тэтчер (ум. 2013), 71-й премьер-министр Великобритании (1979-1990).

© Sputnik / Sergei Guneev Встреча Михаила Горбачева с Маргарет Тэтчер

1933 — Марк Захаров, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР.

1934 — Савелий Крамаров (ум. 1995), советский и американский комедийный киноактер, заслуженный артист РСФСР.

1971 — Саша Барон Коэн, британский комедийный киноактер, лауреат премии "Золотой глобус".

Кого не стало 13 октября:

1928 — Мария Федоровна (р. 1847), российская императрица, жена Александра III, мать Николая II.

2013 — Ольга Аросева (р. 1925), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.