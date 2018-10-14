Какой сегодня праздник: 14 октября

А вы знали, что 14 октября в Кишиневе отмечают День города? Еще сегодня День стандартизации.
А православные отмечают 14 октября Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Что происходило 14 октября:
1926 — В лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна "Винни-Пух".
1946 — Принято решение о создании Международной организации стандартизации.
Кто родился 14 октября:
1892 — Андрей Еременко (ум. 1970), советский военачальник, маршал, Герой Советского Союза.
1934 — Михаил Козаков (ум. 2011), советский, российский и израильский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР.
1946 — Павел Чухрай, советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, оператор, народный артист России.
1952 — Николай Андрианов (ум. 2011), советский гимнаст, многократный чемпион Европы и мира.
1963 — Валентин Юдашкин, российский модельер.
1965 — Вячеслав Разбегаев, российский актер.
1969 — Виктор Онопко, советский и российский футболист, тренер.
1989 — Миа Васиковска, австралийская актриса и режиссер.
Кого не стало 14 октября:
1958 — Николай Заболоцкий (р. 1903), русский советский поэт, переводчик.
1994 — Николай Скоморохов (р. 1920), советский летчик-истребитель, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.