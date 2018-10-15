Какой сегодня праздник: 15 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 15 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 15 октября в мире отмечают Международный день сельских женщин? А еще сегодня День мытья рук и Международный день белой трости.

Последний больше не праздник, а день, напоминающий обществу о существовании в мире людей с ограниченными физическими возможностями, о необходимости помогать им и проявлять солидарность.

Что происходило 15 октября:

1940 — В Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма Чаплина "Великий диктатор".

1967 — Состоялось торжественное открытие памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Кто родился 15 октября:

1814 — Михаил Лермонтов (ум. 1841), русский поэт, прозаик, драматург.

1844 — Фридрих Ницше (ум. 1900), немецкий философ.

1897 — Илья Ильф (ум. 1937), советский писатель.

1920 — Марио Пьюзо (ум. 1999), американский писатель, автор романа "Крестный отец".

1961 — Вячеслав Бутусов, российский рок-музыкант, лидер групп "Nautilus pompilius" и "Ю-Питер".

1976 — Николай Басков, эстрадный и оперный певец (тенор), народный артист России.

1988 — Месут Озил, немецкий футболист.

Кого не стало 15 октября:

1817 — Тадеуш Костюшко (р. 1746), национальный герой Польши и Белоруссии.

1822 — Арман Эммануэль дю Плесси Ришельё (р. 1766), французский и российский государственный деятель.

1917 — казнена Мата Хари (р. 1876), танцовщица, куртизанка, одна из самых известных шпионок Первой мировой войны.

2001 — Юрий Озеров (р. 1921), кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.

2017 — Дмитрий Марьянов (р. 1969), советский и российский актер театра и кино.