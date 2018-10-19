Какой сегодня праздник: 19 октября

Этот день является 292-м в григорианском календаре, до Нового года остается 73 дня.

Знали ли вы, что 19 октября в Молдове "День юриста"? А еще сегодня "День закрытых дверей" и День беатификации (причисление к лику блаженных, первая ступень канонизации) выдающейся католической матери Терезы Калькуттской, настоятельницы Ордена милосердия?

О том, чем еще отмечено 19 октября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 19 октября

19 октября 1987 года случился черный понедельник — день, когда произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю.

В этот день в 2000 году меценат инкогнито подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства.

В тот же год в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Ремонт музея обошелся создателям в 50 миллионов долларов.

Шесть лет назад в этот день американец Александр Йи и японец Шигеру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 триллионов цифр после запятой.

Кто из знаменитостей родился 19 октября.

В этот день родились 26 актёров, 19 актрис, 8 генерал-лейтенантов, 45 героев, 9 депутатов, 36 докторов, 9 журналистов, 7 кинорежиссёров, 7 композиторов, 12 министров, 7 музыкантов, 9 певцов и певиц, 28 писателей, 19 политиков, 17 преподавателей, 54 футболиста, 16 художников, 21 чемпион, 7 шахматистов.

Самые известные из них:

1862 г. — Огюст Люмьер, родоначальник кино.

1918 г. — Александр Галич, поэт, сценарист

1952 г. — Вероника Кастро, актриса.

1946г. —Кит Рид, британский поэт, автор текстов песен рок-группы "Procol Harum".

Люди, рожденные 19 октября – бойцы. Они настоящие мастера убеждать и доказывать. Талантливые ораторы, умелые слушатели, грамотные аналитики, эти люди находят подход к самому несговорчивому оппоненту. Для них настоящее удовольствие – убеждать. Причем чем сложнее спор, тем выше степень удовлетворенности родившегося 19 октября.

Люди, появившиеся на свет в этот день, чрезвычайно обаятельны. В общении с другими они не брезгуют откровенной лестью. Удивительно, но их лесть работает. Родившемуся 19 октября, как правило, ничего не стоит склонить оппонента к своей точке зрения.