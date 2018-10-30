Какой сегодня праздник: 30 октября

А вы знали, что 30 октября в Молдове отмечают Национальный день радиовещания?
Что происходило 30 октября:
1888 - Получен первый патент на шариковую ручку.
1941 - Началась героическая оборона Севастополя (1941-1942).
Кто родился 30 октября:
1787 — князь Алексей Орлов (ум. 1862), российский генерал, начальник III отделения (1845—1856), советник императоров Николая I и Александра II.
1908 — Дмитрий Устинов (ум. 1984), советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза, 11-кратный кавалер ордена Ленина.
1937 — Клод Лелуш, французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер, продюсер.
1960 — Диего Марадона, аргентинский футболист и тренер, чемпион мира (1986).
Кого не стало 30 октября:
1971 - Андрей Тутышкин (р. 1910), актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР.
1925 - Макс Линдер, французский актер, один из крупнейших мировых комиков.