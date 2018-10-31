Какой сегодня праздник: 31 октября

А вы знали, что 31 октября отмечается Хэллоуин или ночь накануне "Дня всех святых"?
Что происходило 31 октября:
1892 — Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".
1985 — Образована советская и российская группа "Ария", играющая в жанре хеви-метал.
Кто родился 31 октября:
1632 — Ян Вермеер (ум. 1675), нидерландский художник.
1922 - Анатолий Папанов (ум. 1987), актер театра и кино, народный артист СССР.
1961 - Питер Джексон, новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.
1961 - Юрий Рошка, молдавский политический деятель.
1964 - Марко ван Бастен, голландский футболист, чемпион Европы (1988).
Кого не стало 31 октября:
1925 - Михаил Фрунзе (р. 1885), российский революционер, полководец Красной Армии.
1984 - убита Идира Ганди (р. 1917), индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1966—1977 и 1980—1984 годах.
1993 — Федерико Феллини (р. 1920), итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий "Оскар".
2016 — Владимир Зельдин (р. 1915), актер театра и кино, народный артист СССР.