Какой сегодня праздник: 1 ноября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 1 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 1 ноября Международный день вегана?

Что происходило 1 ноября:

1897 - Основан итальянский футбольный клуб "Ювентус".

1899 - На воду спущен крейсер "Варяг".

1944 - Завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны.

Кто родился 1 ноября:

1943 — Сальваторе Адамо, бельгийский шансонье итальянского происхождения.

1962 - Энтони Кидис, американский рок-музыкант ("Red Hot Chili Peppers").

1973 - Айшвария Рай, индийская фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира" (1994).

1989 — Габриэла Коукалова, чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира.

Кого не стало 1 ноября:

1893 — Ян Матейко (р. 1838), польский художник.

1955 — Дейл Карнеги (р. 1888), американский педагог, психолог, писатель.

1998 — Станислав Жук (р. 1935), советский фигурист, тренер сборной СССР по фигурному катанию.

2008 - Има Сумак (р. 1922), перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.

2014 — Уэйн Статик (р. 1965), американский музыкант, вокалист рок-группы "Static-X".