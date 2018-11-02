01:27 02 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Фотоаппарат

Какой сегодня праздник: 2 ноября

CC BY-SA 2.0 / Bruce Aldridge / take a photo
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (233)
18 0 0

А вы знали, что 2 ноября в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов?

Что происходило 2 ноября:

1721 - Царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей.

1894 - Вступил на престол последний российский император Николай II.

Кто родился 2 ноября:

69 до н. э. — Клеопатра (ум. 30 до н. э.), египетская царица (с 51 до н. э.).

1699 — Жан Батист Симеон Шарден (ум. 1779), французский живописец.

1755 — Мария Антуанетта (казнена в 1793), французская королева, супруга короля Людовика XVI.

1906 — Лукино Висконти (ум. 1976), итальянский режиссер театра, оперы и кино.

1965 — Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий.

1981 — Татьяна Тотьмянина, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006).

Кого не стало 2 ноября:

1854 — Антон Панн, румынский поэт, композитор, фольклорист.

1889 — Николай Успенский (р. 1837), русский писатель.

1950 — Джордж Бернард Шоу (р. 1856), ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1925).

1975 — Пьер Паоло Пазолини (р. 1922), итальянский кинорежиссер.

2007 — Игорь Моисеев (р. 1906), хореограф, балетмейстер, народный артист СССР.

2016 — Олег Попов (р. 1930), советский и немецкий артист цирка, актер, народный артист СССР.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (233)
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Доберман и много меха: что показали на Неделе моды в Москве
Видеозапись аварии Союза
Крушение ракеты-носителя "Союз" - названы причины аварии - видео
Какие СМИ в Молдове самые авторитетные
Кому больше всего доверяют жители Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться