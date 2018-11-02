Какой сегодня праздник: 2 ноября

А вы знали, что 2 ноября в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов?

Что происходило 2 ноября:

1721 - Царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей.

1894 - Вступил на престол последний российский император Николай II.

Кто родился 2 ноября:

69 до н. э. — Клеопатра (ум. 30 до н. э.), египетская царица (с 51 до н. э.).

1699 — Жан Батист Симеон Шарден (ум. 1779), французский живописец.

1755 — Мария Антуанетта (казнена в 1793), французская королева, супруга короля Людовика XVI.

1906 — Лукино Висконти (ум. 1976), итальянский режиссер театра, оперы и кино.

1965 — Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий.

1981 — Татьяна Тотьмянина, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006).

Кого не стало 2 ноября:

1854 — Антон Панн, румынский поэт, композитор, фольклорист.

1889 — Николай Успенский (р. 1837), русский писатель.

1950 — Джордж Бернард Шоу (р. 1856), ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1925).

1975 — Пьер Паоло Пазолини (р. 1922), итальянский кинорежиссер.

2007 — Игорь Моисеев (р. 1906), хореограф, балетмейстер, народный артист СССР.

2016 — Олег Попов (р. 1930), советский и немецкий артист цирка, актер, народный артист СССР.