Какой сегодня праздник: 3 ноября

А вы знали, что 3 ноября - Международный день мужчин? Ежегодно этот праздник отмечается в первую субботу ноября.

Что происходило 3 ноября:

1957 - В СССР совершен запуск космического аппарата "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту.

Кто родился 3 ноября:

1500 — Бенвенуто Челлини (ум. 1571), итальянский скульптор, ювелир, живописец и музыкант.

1887 — Самуил Маршак (ум. 1964), русский советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик.

1945 — Герд Мюллер, немецкий футболист-бомбардир, чемпион мира и Европы.

1949 — Александр Градский, певец, композитор, народный артист России.

1982 — Евгений Плющенко, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

Кого не стало 3 ноября:

1954 — Анри Матисс (р. 1869), французский художник.

2003 — Расул Гамзатов (р. 1923), аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель.

2005 - Энне Бурда (р. 1909), немецкая издательница, создатель журнала "Burda Moden".

2006 — Поль Мориа (р. 1925), французский композитор и дирижер.

2010 — Виктор Черномырдин (р. 1938), советский и российский государственный деятель.