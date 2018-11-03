Какой сегодня праздник: 3 ноября

А вы знали, что 3 ноября - Международный день мужчин? Ежегодно этот праздник отмечается в первую субботу ноября.
Что происходило 3 ноября:
1957 - В СССР совершен запуск космического аппарата "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту.
Кто родился 3 ноября:
1500 — Бенвенуто Челлини (ум. 1571), итальянский скульптор, ювелир, живописец и музыкант.
1887 — Самуил Маршак (ум. 1964), русский советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик.
1945 — Герд Мюллер, немецкий футболист-бомбардир, чемпион мира и Европы.
1949 — Александр Градский, певец, композитор, народный артист России.
1982 — Евгений Плющенко, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.
Кого не стало 3 ноября:
1954 — Анри Матисс (р. 1869), французский художник.
2003 — Расул Гамзатов (р. 1923), аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель.
2005 - Энне Бурда (р. 1909), немецкая издательница, создатель журнала "Burda Moden".
2006 — Поль Мориа (р. 1925), французский композитор и дирижер.
2010 — Виктор Черномырдин (р. 1938), советский и российский государственный деятель.