Какой сегодня праздник: 4 ноября

А вы знали, что 4 ноября в РФ отмечают День народного единства России?

Также сегодня у православных празднование Казанской иконы Божией Матери.

Что происходило 4 ноября:

1493 — Экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа.

1922 — Англичанин Говард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.

Кто родился 4 ноября:

1947 — Алексей Уланов, советский фигурист, олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира и Европы

1956 — Игорь Тальков (убит в 1991), советский певец, поэт, автор-исполнитель.

1965 — Уэйн Статик (ум. 2014), американский музыкант, вокалист группы "Static-X".

1969 - Мэттью МакКонахи, американский актёр, сценарист, режиссер и продюсер.

1972 — Луиш Фигу, португальский футболист, звезда мирового футбола.

1976 - Дмитрий Ярошенко, российский биатлонист.

Кого не стало 4 ноября:

1856 — Поль Деларош (р. 1797), французский живописец, основоположник натуралистической исторической живописи.

1995 — убит Ицхак Рабин (р. 1922), премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира (1994).