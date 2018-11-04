Какой сегодня праздник: 4 ноября

А вы знали, что 4 ноября в РФ отмечают День народного единства России?
Также сегодня у православных празднование Казанской иконы Божией Матери.
Что происходило 4 ноября:
1493 — Экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа.
1922 — Англичанин Говард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.
Кто родился 4 ноября:
1947 — Алексей Уланов, советский фигурист, олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира и Европы
1956 — Игорь Тальков (убит в 1991), советский певец, поэт, автор-исполнитель.
1965 — Уэйн Статик (ум. 2014), американский музыкант, вокалист группы "Static-X".
1969 - Мэттью МакКонахи, американский актёр, сценарист, режиссер и продюсер.
1972 — Луиш Фигу, португальский футболист, звезда мирового футбола.
1976 - Дмитрий Ярошенко, российский биатлонист.
Кого не стало 4 ноября:
1856 — Поль Деларош (р. 1797), французский живописец, основоположник натуралистической исторической живописи.
1995 — убит Ицхак Рабин (р. 1922), премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира (1994).