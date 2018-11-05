Какой сегодня праздник: 5 ноября

А вы знали, что 5 ноября в мире отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами?
Что происходило 5 ноября:
1854 - Произошло Инкерманское сражение во время Крымской войны (1853-1856).
Кто родился 5 ноября:
1733 — Михаил Херасков (ум. 1807), русский писатель, поэт, драматург.
1878 - Кузьма Петров-Водкин (ум. 1939), российский и советский художник, писатель и педагог.
1913 - Вивьен Ли (ум. 1967), английская актриса театра и кино.
1934 — Кира Муратова (ум. 2018), кинорежиссер, народная артистка Украины.
1938 — Джо Дассен (ум. 1980), французский певец, композитор и музыкант.
1952 - Олег Блохин, советский футболист, лучший футболист Европы 1975 года.
1960 — Тильда Суинтон, британская киноактриса.
1981 — Ксения Собчак, российская телеведущая и общественный деятель.
1987 — Павел Прилучный, российский актер.
Кого не стало 5 ноября:
1941 — Владимир Гиппиус (р. 1876), русский поэт Серебряного века, литературовед.
2005 — Джон Фаулз (р. 1926), английский писатель.
2012 - Наталья Литвинова (р. 1941), актриса театра и эстрады, заслуженная артистка России.