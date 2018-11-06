Какой сегодня праздник: 6 ноября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 6 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Также сегодня - Всемирный день памяти животных, погибших от рук человека.

Что происходило 6 ноября:

1943 - Киев освобожден от немецко-фашистских оккупантов.

Кто родился 6 ноября:

1494 — Сулейман I Великолепный (ум. 1566), 10-й султан Османской империи (с 1520), халиф (с 1538).

1936 — Эмиль Лотяну (ум. 2003), молдавский советский кинорежиссер, сценарист, поэт.

1948 — Гленн Фрай (ум. 2016), американский музыкант, певец и автор песен, сооснователь рок-группы "Eagles".

1965 — Марина Хлебникова, советская и российская эстрадная певица и телеведущая.

1971 — Александр Носик, российский актер, телеведущий.

1978 — Яна Чурикова, российская телеведущая, журналист.

1988 — Эмма Стоун, американская актриса.

Кого не стало 6 ноября:

1836 — Карл X (р. 1757), король Франции, последний представитель династии Бурбонов.

1893 — Петр Чайковский (р. 1840), российский композитор.