Какой сегодня праздник: 7 ноября

Седьмого ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции.
Что происходило 7 ноября:
1917 — В России произошла Октябрьская революция.
1941 — Парад на Красной площади проведен во время Московской битвы.
Кто родился 7 ноября:
1867 — Мария Склодовская-Кюри (ум. 1934), французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике (1903) и по химии (1911).
1879 — Лев Троцкий (убит в 1940), российский политик, революционер, деятель коммунистического движения.
1888 — Нестор Махно (ум. 1934), украинский анархо-коммунист.
1901 — Рина Зеленая (ум. 1991), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1903 - Георгий Милляр (ум. 1993), актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1913 — Альбер Камю (ум. 1960), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).
1958 — Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ.
1967 — Давид Гетта, известный французский диджей.
1990 — Давид Де Хеа, испанский футбольный вратарь.
Кого не стало 7 ноября:
1944 — казнен Рихард Зорге (р. 1895), советский разведчик, Герой Советского Союза.
2011 — Георгий Мовсесян (р. 1945), советский и российский композитор, народный артист России.