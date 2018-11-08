Какой сегодня праздник: 8 ноября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 8 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 8 ноября - Международный день КВН? А еще сегодня - Международный день радиологии и Всемирный день качества.

Что происходило 8 ноября:

1895 - Физик Вильгельм Рентген открыл "рентгеновские лучи".

1961 - Вышел в эфир первый выпуск программы КВН ("Клуб Веселых и Находчивых").

Кто родился 8 ноября:

1847 — Брэм Стокер (ум. 1912), ирландский писатель, автор романа "Дракула".

1900 — Маргарет Митчелл (ум. 1949), американская писательница, автор романа "Унесенные ветром".

1935 — Ален Делон, французский киноактер, режиссер, продюсер.

1946 — Гус Хиддинк, нидерландский футбольный тренер.

1960 — Олег Меньшиков, актер, театральный режиссер, народный артист России.

1983 — Павел Погребняк, российский футболист.

Кого не стало 8 ноября:

1226 — Людовик VIII (р. 1187), король Франции (1223—1226).

1903 — Василий Докучаев (р. 1846), русский геолог, почвовед, минералог и кристаллограф.

1953 — Иван Бунин (р. 1870), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933).

1974 — Вольф Мессинг (р. 1899), артист оригинального жанра, иллюзионист, психиатр и гипнотизер.

1986 — Вячеслав Молотов (р. 1890), советский политический деятель, Герой Социалистического Труда.

1998 - Жан Маре (р. 1913), французский актер.

2009 - Игорь Старыгин (р. 1946), советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ.