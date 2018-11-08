Какой сегодня праздник: 9 ноября

А вы знали, что 9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма? Также сегодня Международный день антиядерных акций.
Что происходило 9 ноября:
1938 - В Германии начались массовые погромы против евреев, получившие название "Хрустальная ночь".
1989 - Началось разрушение Берлинской стены.
Кто родился 9 ноября:
1818 — Иван Сергеевич Тургенев (ум. 1883), писатель, классик русской литературы.
1885 — Велимир Хлебников (ум. 1922), русский поэт и прозаик.
1929 - Александра Пахмутова, композитор, народная артистка СССР.
1936 — Михаил Таль (ум. 1992), советский и латвийский гроссмейстер, восьмой чемпион мира по шахматам.
1948 — Луис Фелипе Сколари, бразильский футболист и тренер.
1974 — Алессандро Дель Пьеро, итальянский футболист, чемпион мира (2006).
Кого не стало 9 ноября:
1114 — Нестор Летописец (р. ок. 1056), монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор "Повести временных лет".
1970 — Шарль де Голль (р. 1890), французский генерал, президент (1959—1969).
1991 — Ив Монтан (р. 1921), французский актер и певец.