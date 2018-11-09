Какой сегодня праздник: 10 ноября

Что происходило раньше в этот день, и кто родился 10 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 10 ноября в мире отмечают сразу несколько праздников? Это - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии и Всемирный день молодежи.

Что происходило 10 ноября:

1885 - В Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла.

1933 — Писатель Иван Бунин становится лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1982 — День рождения рок-группы "Наутилус Помпилиус".

Кто родился 10 ноября:

1483 — Мартин Лютер (ум. 1546), вождь Реформации в Германии.

1759 — Иоганн Фридрих Шиллер (ум. 1805), немецкий поэт и драматург.

1919 - Михаил Калашников (ум. 2013), советский конструктор-оружейник.

1963 - Михаил Ефремов, российский актер, заслуженный артист России.

1975 — Тина Канделаки, российская журналистка и телеведущая.

Кого не стало 10 ноября:

1938 — Мустафа Кемаль Ататюрк (р. 1881), основатель и первый президент Турецкой республики (1923—1938).

2001 — Кен Кизи (р. 1935), американский писатель ("Пролетая над гнездом кукушки").

2017 — Михаил Задорнов (р. 1948), советский и российский писатель-сатирик, юморист, драматург.