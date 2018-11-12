Какой сегодня праздник: 13 ноября

А вы знали, что 13 ноября в мире отмечают Международный день слепых? А также сегодня Всемирный день доброты.
Что происходило 13 ноября:
1851 - Открыто железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом.
1971 - Автоматическая межпланетная станция "Mariner 9" вышла на орбиту и стала первым искусственным спутником Марса.
Кто родился 13 ноября:
1850 — Роберт Льюис Стивенсон (ум. 1894), английский писатель.
1955 - Вупи Голдберг, американская киноактриса, лауреат премии "Оскар".
1969 — Джерард Батлер, шотландский киноактер.
1976 — Альбина Ахатова, российская биатлонистка.
1977 — Ольга Орлова, российская певица, актриса, соавтор песен, телеведущая.
Кого не стало 13 ноября:
1903 — Камиль Писсарро (р. 1830), французский художник-импрессионист.
1948 — Александр Вишневский (р. 1874), русский и советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази.
1975 — Ольга Берггольц (р. 1910), советская писательница, лауреат Сталинской премии.
1985 — Александр Покрышкин (р. 1913), лётчик-ас, трижды Герой Советского Союза.