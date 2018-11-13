Какой сегодня праздник: 14 ноября

Знаете ли вы, что 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом? А еще сегодня День логопеда и День географических информационных систем.
Что происходило 14 ноября:
1851 - В Нью-Йорке опубликован роман Германа Мелвилла "Моби Дик" о ките-убийце.
Кто родился 14 ноября:
1840 — Клод Моне (ум. 1926), французский живописец, основоположник импрессионизма.
1889 - Джавахарлал Неру (ум. 1964), лидер национально-освободительного движения в Индии.
1907 - Астрид Линдгрен (ум. 2002), шведская детская писательница.
1924 — Леонид Коган (ум. 1982), скрипач, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии.
1948 — Принц Чарльз, наследник британского трона.
1959 — Дмитрий Дибров, российский тележурналист.
1963 — Лолита Милявская, российская певица, актриса, телеведущая.
1968 — Светлана Сурганова, российская певица, музыкант, поэт.
1979 — Ольга Куриленко, французская актриса и модель украинского происхождения.
Кого не стало 14 ноября:
1716 — Готфрид Лейбниц (р. 1646), немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель.
1831 - Георг Вильгельм Фридрих Гегель (р. 1770), немецкий философ.
1942 — Константин Заслонов (р. 1910), партизан, Герой Советского Союза.