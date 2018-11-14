Какой сегодня праздник: 15 ноября

Что происходило раньше в этот день, и кто родился 15 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 15 ноября - Всемирный день философии? А еще сегодня Международный день вторичной переработки.

Главная задача праздника — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Что происходило 15 ноября:

1934 - В СССР состоялась первая звуковая телепередача.

Кто родился 15 ноября:

1800 — Павел Мочалов (ум. 1848), русский актер.

1945 — Анни-Фрид Лингстад, шведская певица, получившая известность как солистка группы "ABBA".

1967 — Франсуа Озон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

1991 — Шейлин Вудли, американская актриса и модель.

Кого не стало 15 ноября:

1912 — Дмитрий Мамин-Сибиряк (р. 1852), русский писатель.

1916 — Генрик Сенкевич (р. 1846), польский писатель, лауреат Нобелевской премии (1905).

1976 — Жан Габен (р. 1904), французский актер.

1992 — Цезарь Солодарь (р. 1909), советский писатель, драматург, публицист.