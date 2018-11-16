Какой сегодня праздник: 17 ноября

Что происходило раньше в этот день, и кто родился 17 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 17 ноября - Международный день студентов? А также сегодня Международный день недоношенных детей.

Что происходило 17 ноября:

1869 - Суэцкий канал открыт для судоходства.

1948 - В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер "Аврора".

1989 - В Чехословакии началась "бархатная революция".

Кто родился 17 ноября:

9 — Веспасиан (ум. 79), римский император (с 69 г., после Нерона).

1755 — Людовик XVIII (ум. 1824), король Франции (1814—1824).

1807 — Владимир Бенедиктов (ум. 1873), русский поэт.

1880 — Иван Заикин (ум. 1948), русский борец, цирковой артист, авиатор.

1942 — Мартин Скорсезе, американский режиссер, сценарист и продюсер.

1944 - Дэнни де Вито, американский киноактер.

1966 - Софи Марсо, французская киноактриса и режиссер.

1973 — Алексей Урманов, российский фигурист, олимпийский чемпион (1994).

Кого не стало 17 ноября:

1558 — Мария I Тюдор (р. 1516), английская королева (с 1553).

1796 — Екатерина II (р. 1729), русская императрица (1762—1796).

2006 - Ференц Пушкаш (р. 1927), венгерский и испанский футболист.