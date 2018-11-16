Какой сегодня праздник: 17 ноября

А вы знали, что 17 ноября - Международный день студентов? А также сегодня Международный день недоношенных детей.
Что происходило 17 ноября:
1869 - Суэцкий канал открыт для судоходства.
1948 - В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер "Аврора".
1989 - В Чехословакии началась "бархатная революция".
Кто родился 17 ноября:
9 — Веспасиан (ум. 79), римский император (с 69 г., после Нерона).
1755 — Людовик XVIII (ум. 1824), король Франции (1814—1824).
1807 — Владимир Бенедиктов (ум. 1873), русский поэт.
1880 — Иван Заикин (ум. 1948), русский борец, цирковой артист, авиатор.
1942 — Мартин Скорсезе, американский режиссер, сценарист и продюсер.
1944 - Дэнни де Вито, американский киноактер.
1966 - Софи Марсо, французская киноактриса и режиссер.
1973 — Алексей Урманов, российский фигурист, олимпийский чемпион (1994).
Кого не стало 17 ноября:
1558 — Мария I Тюдор (р. 1516), английская королева (с 1553).
1796 — Екатерина II (р. 1729), русская императрица (1762—1796).
2006 - Ференц Пушкаш (р. 1927), венгерский и испанский футболист.