Какой сегодня праздник: 20 ноября

А вы знали, что 20 ноября - Всемирный день ребенка? А также сегодня День индустриализации Африки.
Что происходило 20 ноября:
1480 - Окончание стояния на Угре - конец Татаро-монгольского владычества на Руси.
1945 - Начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха.
Кто родился 20 ноября:
1869 — Зинаида Гиппиус (ум. 1945), русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик.
1925 - Майя Плисецкая (ум. 2015), прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР.
1927 — Михаил Ульянов (ум. 2007), русский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.
1928 - Алексей Баталов (ум. 2017), актер театра и кино, народный артист СССР.
1937 — Виктория Токарева, российская писательница.
1946 — Кирилл, патриарх Московский и всея Руси ⟨РПЦ⟩.
1947 - Ренат Ибрагимов, эстрадный певец, актер, композитор, кинорежиссёр, народный артист РСФСР.
1989 — Сергей Полунин, российский и украиснкий артист балета.
Кого не стало 20 ноября:
1910 — Лев Николаевич Толстой (р. 1828), писатель и философ, классик русской литературы.