Какой сегодня праздник: 21 ноября

А вы знали, что 21 ноября в мире отмечают День телевидения? А еще сегодня Всемирный день приветствий.
Что происходило 21 ноября:
1783 - Состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.
Кто родился 21 ноября:
1694 — Вольтер (ум. 1778), французский философ.
1920 — Ян Френкель (ум. 1989), композитор песенного жанра, народный артист СССР.
1927 — Тамара Носова (ум. 2007), актриса театра и кино, народная артистка России.
1945 — Голди Хоун, американская актриса, лауреат премии "Оскар".
1963 — Ник Перумов, российский писатель-фантаст.
Кого не стало 21 ноября:
479 до н. э. — Конфуций (р. 551 до н. э.), китайский мыслитель.
1844 - Иван Крылов (р. 1769), русский баснописец.
1916 — Франц Иосиф I (р. 1830), император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший Первую мировую войну.