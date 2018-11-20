Какой сегодня праздник: 21 ноября

Что происходило раньше в этот день, кто родился 21 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 21 ноября в мире отмечают День телевидения? А еще сегодня Всемирный день приветствий.

Что происходило 21 ноября:

1783 - Состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.

Кто родился 21 ноября:

1694 — Вольтер (ум. 1778), французский философ.

1920 — Ян Френкель (ум. 1989), композитор песенного жанра, народный артист СССР.

1927 — Тамара Носова (ум. 2007), актриса театра и кино, народная артистка России.

1945 — Голди Хоун, американская актриса, лауреат премии "Оскар".

1963 — Ник Перумов, российский писатель-фантаст.

Кого не стало 21 ноября:

479 до н. э. — Конфуций (р. 551 до н. э.), китайский мыслитель.

1844 - Иван Крылов (р. 1769), русский баснописец.

1916 — Франц Иосиф I (р. 1830), император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший Первую мировую войну.